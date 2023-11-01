Перемогу "Дніпру-1" принесли голи Філіппова і Піхальонка.

У середу, 1 листопада, відбувся перенесений поєдинок п'ятого туру Української Прем'єр-ліги, в якому "Рух" приймав "Дніпро-1".

Гра проходила на стадіоні "Арена Львів" і завершився перемогою гостей.

Рахунок у матчі був відкритий на 16-й хвилині - відзначився нападник "Дніпра-1" Олександр Філіппов. На 26-й хвилині підопічні Юрія Максимова подвоїли свою перевагу - гол з передачі Олександра Філіппова забив Олександр Піхальонок.

Відео дня

"Рух" - "Дніпро-1" 0:2

Голи: Філіппов 17, Піхальонок 27

"Рух": Герета, Роман, Слюбик, Дідик, Сич, Едсон, Пастух, Сапуга, Руніч (Квасниця 53), Климчук (Соломон 75), Теслюк (Карабін 75)

"Дніпро-1": Кінарейкін, Мірошниченко, Сарапій, Сваток, Адамюк, Рубчинський (Горбунов 83), Бабенко, Ледньов (Віктінью 65), Піхальонок (Кравець 89), Гуцуляк, Філіппов

Попередження: Теслюк 33, Слюбик 63 - Піхальонок 21, Гуцуляк 75, Мірошниченко 84

Перемога в цій грі дозволила "Дніпру-1" піднятися на третє місце в турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги. В активі команди Юрія Максимова 24 набраних очки. "Рух" з 20 балами займає п'яте місце.

У наступному турі чемпіонату України з футболу "Дніпро-1" зіграє проти "Олександрії", а "Рух" зустрінеться з київською "Оболонню".

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