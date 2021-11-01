У 13-му турі УПЛ "Дніпро-1" поміряється силами з "Минаєм".

У понеділок, 1 листопада, в рамках 13-го туру української Прем'єр ліги "Дніпро-1" зіграє проти закарпатського "Миная". Гра пройде на стадіоні "Дніпро-Арена".

Дивіться на УНІАН пряму трансляцію матчу "Дніпро-1" - "Минай". Початок гри о 17:00 за Києвом.

Клуби "Дніпро-1" і "Минай" досить молоді і не мають великої історії протистоянь. Вперше команди зустрілися між собою в минулому сезоні УПЛ. Суперники зіграли між собою два матчі, по одній перемозі на рахунку кожного колективу. Спочатку "Минай" на своєму полі обіграв дніпрян (3:2), потім "Дніпро-1" на своєму полі взяв реванш у закарпатців (3:0).

Перед матчем 13-го туру в активі "Дніпра-1" 22 набраних очки і 5-а позиція в турнірній таблиці української Прем'єр Ліги. У разі перемоги в цій грі, команда Йовічевіча може обійти полтавську "Ворсклу" і піднятися на 4-у позицію. "Минай" має в своєму активі всього 8 набраних балів і знаходиться в зоні вильоту, займаючи 14-е місце. Перемога допоможе закарпатському клубу піднятися на 12-ту сходинку і покинути нарешті зону вильоту УПЛ.

У минулому турі УПЛ "Дніпро-1" грав проти лідера чемпіонату - "Динамо" і поступився в гостях з рахунком 2:0. "Минай" свій матч 12-го туру першості України грав проти "Львова", поєдинок завершився бойовою нічиєю 2:2.

Дніпро-1 - Минай: відеотрансляція матчу

УНІАН ТБ

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Українська Прем'єр-ліга: 13-й тур

Автор: Володимир Медяник