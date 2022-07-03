Кучер і Красніков можуть покинути "Металіст" заради "Дніпра-1".

"Дніпро-1" запропонував головному тренеру "Металіста" Олександру Кучеру очолити команду, а Євгену Краснікову посаду спортивного директора.

"У нас відбулася попередня розмова. Але рішення буде прийнято протягом дня-двох після консультацій із президентом клубу Олександром Ярославським та вболівальниками.

Якщо ми з Олександром Кучером увійдемо до СК "Дніпро-1", то почнемо працювати засукавши рукави – інакше не вміємо. Але не менш важливо у цій ситуації врятувати "Металіст". Угода про оренду "Дніпром-1" наших гравців може забезпечити гідне фінансування харківського клубу та його академії у сезоні-2022/23", – приводить слова Краснікова Ютуб-канал ТаТоТаке.

Нагадаємо, що "Металіст" піднявся з Першої ліги до УПЛ. "Дніпро-1" на момент зупинки чемпіонату 24 лютого посідав третю позицію в УПЛ - вони зіграють у Лізі Європи в наступному сезоні.

Додамо, що Красніков працював у "Дніпрі", коли команда дісталася фіналу Ліги Європи-2015. У 2018 році Красніков почав працювати в "Динамо", але покинув киян через "розбіжність у баченні стратегії розвитку". В останні роки функціонер займався відродженням харківського "Металіста", проте перспективи клубу похитнулися після того, як його власник виявився причетним до смертельної ДТП, а потім було широкомасштабне вторгнення росіян.

Ігор Йовічевіч, який тренував "Дніпро-1", близький до призначення в "Шахтар".

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