Андрій Лунін хоче знайти клуб, де він буде отримувати більше ігрової практики.

Голкіпер національної збірної Грузії Гіоргі Мамардашвілі може продовжити свою кар'єру в мадридському "Реалі".

За інформацією DefencaCentral, мадридський клуб бачить у перспективному грузинському футболісті заміну Андрію Луніну.

Як стверджують іспанські ЗМІ, воротар збірної України втомився миритися з нестачею ігрової практики в команді Карло Анчелотті і прийняв рішення покинути мадридський клуб. Лунін шукає команду, де йому гарантують місце в основному складі. Предметний інтерес до 24-річного українського голкіпера проявляють клуби з Англії та Німеччини.

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Додамо, що "Реалу" не буде складно оформити трансфер Мамардашвілі, оскільки "Валенсія" зараз знаходиться в зоні вильоту Ла Ліги і не зможе утримати своїх найбільш перспективних гравців після пониження в класі.

Нагадаємо, Андрій Лунін перейшов в "Реал" з луганської "Зорі" влітку 2018 року за 8,5 мільйонів євро. За майже п'ять років в мадридському клубі українець зіграв всього 16 матчів у футболці "вершкових".

Чинний контракт Луніна з "Реалом" розрахований до літа 2024 року.

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