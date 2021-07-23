Кияни провели черговий контрольний матч.

Київське "Динамо" 23 липня провело свій перший контрольний матч на міні-зборі в Австрії. Суперником динамівців був представник німецької Бундесліги "Уніон", який минулого сезону фінішував у чемпіонаті сьомим.

Кияни пропустили першими, але після перерви відігралися - вперше з листопада минулого року голом за "Динамо" відзначився Беньямін Вербич.

У підсумку зустріч так і завершилася внічию.

"Динамо" - "Уніон" - 1:1

Голи: Фогльзаммер, 35 - Вербич, 48

"Динамо" (перший тайм): Бущан, Миколенко, Забарний, Сирота, Кендзьора, Сидорчук, Шапаренко, Гармаш, Циганков, Родрігес, Кулач

"Динамо" (другий тайм): Бойко, Тимчик, Попов, Шабанов, Сідклей, Андрієвський, Караваєв, Шепелєв, де Пена, Буяльський, Вербич (Шкурін, 59)

Гол Вербича

Повне відео матчу

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"Динамо": підготовка до сезону

Перший збір київського "Динамо" в Швейцарії пройшов з 28 червня по 7 липня.

У рамках першого збору "Динамо" провело чотири контрольні матчі: зіграло внічию з "Базелем" (4:4), "Лозанною" (1:1) і "Люцерном" (3:3), а також встигло розгромити французький клуб (5:0).

Другий збір команди проходив у Швейцарії з 10 по 20 липня. Кияни зіграли внічию з "Серветтом" (у цьому матчі свій дебютний гол забив новачок команди Ілля Шкурін), а також обіграли "Сьон" (2:0) і "Евіан" (3:0), після чого поступилися "Ніцці" (1:2). Потім динамівці перемогли "Етуаль" (2:0) і поступилися "Атлетику" (0:1).

Новий сезон УПЛ "Динамо" розпочне 31 липня домашнім матчем проти "Вереса".

Автор: Антон Дудар