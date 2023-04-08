Перемогу київському клубу принесли голи Царенко і Ваната.

У суботу, 8 квітня, відбувся поєдинок 20-го туру української Прем'єр-ліги, в якому київське "Динамо" протистояло "Минаю".

Гра проходила на стадіоні "Динамо" ім. Лобановського в Києві і завершилася перемогою "біло-синіх" з рахунком 2:0.

Рахунок у грі був відкритий на 35-й хвилині зустрічі - з передачі Джастіна Лонвейка забив Антон Царенко.

У другому таймі підопічні Мірчі Луческу подвоїли свою перевагу, завдяки точному удару Владислава Ваната. Асистував молодому нападнику "біло-синіх" Володимир Шепелєв.

"Динамо" - "Минай" - 2:0

Голи: Царенко, 35, Ванат, 62

"Динамо": Нещерет, Дубінчак, Дячук, Попов, Тимчик, Сидорчук, Лонвейк, Царенко, Шепелєв, Беніто, Ванат

"Минай": Бандура, Гончар, Мельник, Немчанінов, Кравчук, Булеза, Вітенчук, Шишка, Гечев, Коломоєць, Твердохліб

Відео голів:

Перемога в цій грі дозволила "Динамо" набрати 39 очок і скоротити відставання від "Зорі", яка йде на третій сходинці в турнірній таблиці з 40 балами в активі. "Минай" за 20 матчів заробив 18 балів і займає 15-е місце.

У наступному турі УПЛ київське "Динамо" зіграє проти "Руху", а "Минай" зустрінеться з "Кривбасом". Обидва поєдинки відбудуться 14 квітня.

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