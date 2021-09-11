Кияни здобули перемогу навіть без двох ключових півзахисників.

Київське "Динамо" в рамках 7-го туру чемпіонату України грало в Харкові проти "Металіста 1925". Кияни здобули перемогу.

У першому таймі гол киян не був зарахований після VAR, але після перерви "Динамо" все ж вийшло вперед - Віктор Циганков відзначився після скидки Іллі Шкуріна.

Слідом у киян забив Денис Гармаш. Головний арбітр спершу не зарахував його м'яч, проте після перегляду відеоповтору гол був зафіксований.

Зазначимо, що "Динамо" проводило матч без Миколи Шапаренка та Віталія Буяльського.

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"Динамо" набрало 19 очок і продовжує утримувати лідерство в УПЛ. У харків'ян - 6 очок і одинадцяте місце.

"Металіст 1925" - "Динамо" - 0:2

Голи: Циганков, 47, Гармаш, 52

"Металіст 1925": Сидоренко, Єрмаков, Шершень, Ткачук, Ченбай, Габелок, Савін (Протасов, 74), Криськів, Голодюк (Фабіньо, 74), Ременюк (Батюшин, 74), Марлісон (Зубков, 73)

"Динамо": Бойко, Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Андрієвський (Шепелєв, 68), Циганков (Караваєв, 77), Леднєв (Гармаш, 46), Де Пена (Вербич, 68), Шкурін( Супряга, 77)

Попередження: Ченбай, Марлісон, Фабіньо - Забарний, Супряга

Відеоогляд матчу

Відео голів

Українська Прем'єр-ліга: 7-й тур

Автор: Антон Дудар