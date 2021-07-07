Київське "Динамо" завершило свій перший літній збір результативним поєдинком проти швейцарської команди "Люцерн", котра у минулому сезоні виграла Кубок Швейцарії.
Підопічні Мірчі Луческу по ходу гри програвали 3:1, але змогли за останні 10 хвилин зустрічі вирвати нічию. Відзначимо, що другий гол киян у матчі забив Денис Антюх, котрий покинув "Колос" і знаходиться на перегляді в "Динамо".
Останній м'яч у грі забив старожил "біло-синіх" Денис Гармаш і встановив нічию на табло.
Нагадаємо, що на цьому зборі "Динамо" також влаштувало феєричну "зарубу" з іншою швейцарською командою.
"Динамо" - "Люцерн" - 3:3
Голи: Лєднєв, 56, Антюх, 80, Гармаш, 88 - Соргіч, 9, 63, Угрінич, 16
"Динамо": Бойко, Кравченко (Скорко, 46), Шабанов, Сирота, Сідклей (Дубінчак, 46), Андрієвський (Гармаш, 73), Шепелєв, Родрігес (Кулач, 73), Буяльський (Цитаїшвілі, 82), де Пена (Лєднєв, 46), Супряга (Антюх, 61)
YouTube-канал "Динамо" опублікував повне відео гри.
Читайте такожДинамо зіграло внічию зі швейцарським клубом (відео)
"Динамо": підготовка до сезону
- Збір київського "Динамо" у Швейцарії стартував 28 червня. Він завершився 7 липня. За цей період "біло-сині" встигли також розгромити французів. Другий збір команди пройде з 10 по 20 липня.
- До Швейцарії у складі "Динамо" вирушило 29 футболістів. В тому числі на перегляді знаходиться найкращий бомбардир УПЛ минулого сезону Владислав Кулач.
- Розпочне "Динамо" офіційний новий сезон УПЛ 31 липня домашнім матчем проти "Вересу".
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram