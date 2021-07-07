Богдан Лєднєв забив перший гол Динамо у цій грі / фото ФК Динамо

Київське "Динамо" завершило свій перший літній збір результативним поєдинком проти швейцарської команди "Люцерн", котра у минулому сезоні виграла Кубок Швейцарії.

Підопічні Мірчі Луческу по ходу гри програвали 3:1, але змогли за останні 10 хвилин зустрічі вирвати нічию. Відзначимо, що другий гол киян у матчі забив Денис Антюх, котрий покинув "Колос" і знаходиться на перегляді в "Динамо".

Останній м'яч у грі забив старожил "біло-синіх" Денис Гармаш і встановив нічию на табло.

Нагадаємо, що на цьому зборі "Динамо" також влаштувало феєричну "зарубу" з іншою швейцарською командою.

"Динамо" - "Люцерн" - 3:3

Голи: Лєднєв, 56, Антюх, 80, Гармаш, 88 - Соргіч, 9, 63, Угрінич, 16

"Динамо": Бойко, Кравченко (Скорко, 46), Шабанов, Сирота, Сідклей (Дубінчак, 46), Андрієвський (Гармаш, 73), Шепелєв, Родрігес (Кулач, 73), Буяльський (Цитаїшвілі, 82), де Пена (Лєднєв, 46), Супряга (Антюх, 61)

YouTube-канал "Динамо" опублікував повне відео гри.

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Автор: Артем Будрін