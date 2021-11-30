Київське "Динамо" виховало відразу двох володарів "Золотого м'яча".

У понеділок, 29 листопада, в Парижі пройшла церемонія вручення "Золотого м'яча-2021". Нагорода дісталася аргентинцю - Ліонелю Мессі.

"Золотий м'яч" - це щорічна футбольна нагорода, що присуджується кращому футболістові календарного року французьким журналом France Football. Вважається, що дана нагорода - найпрестижніший індивідуальний приз для футболіста. Хоча в останні роки думка у людей на цей рахунок трохи змінюється.

За весь час вручення даного призу, його володарями ставали 44 футболісти. Рекордсменом за кількістю нагород є Ліонель Мессі, який вигравав "Золотий м'яч" 7 разів за кар'єру. Крім того, Мессі - єдиний, хто отримував ці нагороди протягом чотирьох років поспіль, з 2009 по 2012 роки.П'ять разів нагорода діставалася португальцю Кріштіану Роналду.

За всю футбольну історію тільки чотири клуби в усьому світі виховали більше одного володаря "Золотого м'яча". Примітно, що в цей список потрапив і український клуб - "Динамо" Київ.

Першим вихованцем київського гранда, який був визнаний кращим футболістом року став Олег Блохін в 1975 році. Форвард "біло-синіх" обійшов у голосуванні таких легенд, як Франц Беккенбауер і Йохан Кройф. Другим володарем "Золотого м'яча" якого виховала академія "Динамо" став Андрій Шевченко. У 2004 році український нападник "Мілана" обійшов у голосуванні Деку і Роналдіньо.

Читайте також"Я в шоці!": легендарний український футболіст висловився про підсумки "Золотого м яча-2021"Також по два володарі "Золотого м'яча" виховали аргентинський "Рівер Плейт"(Альфредо Ді Стефано і Омар Сіворі), португальський "Спортінг" (Луїш Фігу і Кріштіану Роналду) і англійський "Манчестер Юнайтед" (Боббі Чарльтон і Джордж Бест).

"Золотий м'яч-2021": підсумки

Володарем нагороди став аргентинський нападник Ліонель Мессі.

Володар "Копа Трофі" - Педрі ("Барселона").

Найкращий нападник року - Роберт Левандовскі ("Баварія").

Володаркою жіночого "Золотого м'яча-2021"стала Алексія Путельяс ("Барселона").

Володар "Яшин Трофі" - Джанлуїджі Доннарумма ("Мілан" / ПСЖ).

Кращий клуб року - "Челсі" (Англія).

Автор: Володимир Медяник