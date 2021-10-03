Мірча Луческу назвав матч "рівним", а Роберто Де Дзербі побачив тільки одну команду, яка "хотіла грати".

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу і головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі прокоментували нічию в зустрічі команд в УПЛ.

Своїми враженнями вони поділилися в інтерв'ю "Профутболу".

Мірча Луческу:

"Рівна гра була. У нас були моменти в першому таймі. Суперник у другому таймі виглядав трохи свіжішим. У них технічні, швидкі гравці. Напевно, трохи більше відпочили. Тому що у наших багато матчів за збірну, накопичується втома.

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Але була хороша гра. Були дві команди, які хотіли виграти. "Шахтар" з однією організацією гри, ми - з іншою. Це була хороша гра рівних суперників. Мені здається, результат показує те, що було на полі.

Було набагато більше помилок у матчі за Суперкубок, ніж сьогодні. Наші центральні захисники дуже молоді, вони припускаються помилок. Сьогодні їх було менше, ніж у Суперкубку. Ми нівелювали швидкість і техніку бразильців "Шахтаря" за рахунок хорошої перебудови та перекривань зон".

Роберто Де Дзерби:

"Тільки одна команда хотіла грати. Особливо команда, яка постійно грала на чужій половині поля. Ми не виграли, але я дуже задоволений, як моя команда зіграла. Я просто бачив матч, де тільки "Шахтар" грав. Не знаю, що інші бачили сьогодні.

Ми створили сьогодні багато шансів, щоб забити гол. Навіть потенційних було багато. Але, звичайно, ми не забили. Але я впевнений, що "Шахтар" домінував сьогодні".

"Динамо" - "Шахтар": підсумки матчу

Зустріч грандів українського футболу завершилася без забитих голів - 0:0.

"Динамо" зберегло три очки переваги над "Шахтарем" в таблиці УПЛ. У киян 26 балів, у "гірників" - 23.

Це була 68-а зустріч "Динамо" і "Шахтар" в рамках УПЛ. На цю мить обидві команди перемагали по 25 разів, у 18-й раз вони зіграли внічию.

Автор: Антон Дудар