Гранди українського футболу зустрінуться в 10-му турі.

3 жовтня в Києві пройде матч 10-го туру Української Прем'єр-ліги між "Динамо" і "Шахтарем".

На УНІАН буде доступна відео трансляція матчу Динамо - Шахтар.

Букмекери в цьому матчі віддають перевагу "гірникам".

На перемогу "Шахтаря" можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,44, тоді як на успіх "Динамо" - 2,85, нічия оцінюється коефіцієнтом 3,45.

На те, що кияни не програють, дається коефіцієнт 1,55, а на те, що "Шахтар" набере очки - 1,42.

Динамо - Шахтар: перед матчем

Матч "Динамо" - "Шахтар" відбудеться на "Олімпійському". Початок зустрічі - о 19.30.

До цієї зустрічі "Динамо" підходить в ролі лідера УПЛ - у киян 25 очок. "Шахтар" набрав 22 очки і йде другим.

Зовсім недавно кияни та донеччани зустрічалися в матчі за Суперкубок України. Поєдинок завершився розгромною перемогою "Шахтаря".

В рамках УПЛ "Шахтар" і "Динамо" провели один проти одного 67 матчів - обидві команди перемагали по 25 разів, ще 17 зустрічей завершилися внічию.

Обидві команди через травми не зможуть розраховувати на основних гравців. "Динамо" не допоможе Віталій Буяльський, а у "Шахтаря" вибув Лассіна Траоре, який травмувався в матчі ЛЧ.

Головним арбітром матчу призначено Олександра Шандора зі Львова.

Автор: Антон Дудар