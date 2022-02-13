13 лютого "Динамо" зіграло перший контрольний матч на третьому зимовому зборі. Суперником "біло-синіх" був клуб із Сербії.
"Динамо" – "Інджія" – 4:0
Голи: Вербич (33), де Пена (44), Ванат (57), Буяльський (86)
"Динамо": Бойко (Бущан, 66) - Тимчик (Бражко, 75), Забарний (Сирота, 66), Боль (Кендзьора, 66), Дубінчак (Караваєв, 66) - Сидорчук, Гармаш (Буяльський, 66), де Пена (Яцик, 66), Антюх (Циганков, 46), Вербич (Шкурін, 66) – Ванат (Кулач, 66)
Зазначимо, що півзахисники Микола Шапаренко та Володимир Шепелєв пропустять збір. Перший здав позитивний тест на коронавірус, а другий зазнав травми литкового м'яза.
Повне відео матчу
Нагадаємо, що 9 лютого "Динамо" U-19 в драматичному матчі пройшло в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА.
"Динамо" Київ: підготовка до весняної частини сезону
- Свій перший навчально-тренувальний збір "Динамо" проводило в Іспанії. У рамках першого збору кияни зіграли чотири матчі. Підопічні Мірчі Луческу обіграли іспанські "Атлетіко Пульпіленьо" (4:0) та "Реал Мурсію" (3:1), а також люксембурзький "Расінг Уніон" (4:0) й зіграли внічию з норвезьким "Буде-Глімтом" (1:1).
- На других зборах динамівці переграли болгарський "Лудогорець" (4:1), чорногорський "Рудар Плевлю" (1:0), "Динамо" Тбілісі (1:0) і сербські "Чукарічкі" (3:2), а також зіграли внічию проти болгарського "Левскі" (1:1).