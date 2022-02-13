Кияни розгромили сербську "Інджію".

13 лютого "Динамо" зіграло перший контрольний матч на третьому зимовому зборі. Суперником "біло-синіх" був клуб із Сербії.

"Динамо" – "Інджія" – 4:0

Голи: Вербич (33), де Пена (44), Ванат (57), Буяльський (86)

"Динамо": Бойко (Бущан, 66) - Тимчик (Бражко, 75), Забарний (Сирота, 66), Боль (Кендзьора, 66), Дубінчак (Караваєв, 66) - Сидорчук, Гармаш (Буяльський, 66), де Пена (Яцик, 66), Антюх (Циганков, 46), Вербич (Шкурін, 66) – Ванат (Кулач, 66)

Зазначимо, що півзахисники Микола Шапаренко та Володимир Шепелєв пропустять збір. Перший здав позитивний тест на коронавірус, а другий зазнав травми литкового м'яза.

Повне відео матчу

Нагадаємо, що 9 лютого "Динамо" U-19 в драматичному матчі пройшло в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА.

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