Кияни провели третій контрольний поєдинок на зборах у Швейцарії.

Київське "Динамо" здобуло першу перемогу на цьогорічних зборах у Швейцарії. Підопічні Мірчі Луческу розібралися з французьким "Дівоном", який виступає у регіональній лізі Франції.

Зустріч завершилася погромом - 5:0. За столичний клуб відзначилися Вікентій Волошин, Георгій Цитаїшвілі, Владислав Ванат та Владислав Кулач. Останній записав до свого активу дубль. Найкращий бомбардир УПЛ покинув "Ворсклу" і зараз перебуває на перегляді в "Динамо". За підсумками зборів клуб прийме рішення чи підписувати з ним контракт.

Нагадаємо, що на цьому зборі "Динамо" влаштувало феєричну гольову перестрілку з "Базелем".

"Динамо" - "Дівон" - 5:0

Голи: В.Волошин, 13, Кулач, 18, 60 (пенальті), Цитаїшвілі, 68, Ванат, 86

"Динамо": Моргун (Кучерук, 46), Біловар, Вівчаренко, Скорко (Кравченко, 57), Дубінчак, В.Волошин, Бражко, Цитаїшвілі, Коробенко, Н.Волошин (Антюх, 57), Кулач (Ванат, 63)

YouTube-канал "Динамо" опублікував повне відео гри.

Перший гол Кулача.

Другий гол Кулача.

"Динамо": підготовка до сезону

Збір київського "Динамо" у Швейцарії стартував 28 червня. Він триватиме по 7 липня. Другий збір команди пройде з 10 по 20 липня.

До Швейцарії у складі "Динамо" вирушило 29 футболістів. В тому числі на перегляді знаходиться найкращий бомбардир УПЛ минулого сезону Владислав Кулач.

У рамках збору "Динамо" залишилося зіграти ще один спаринг: 7 липня проти швейцарського "Люцерна".

У новому сезоні "Динамо" стартує 24 липня матчем за Суперкубок України проти "Шахтаря", якщо УАФ не перенесе цю гру на вересень.

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Автор: Артем Будрін