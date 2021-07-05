Київське "Динамо" здобуло першу перемогу на цьогорічних зборах у Швейцарії. Підопічні Мірчі Луческу розібралися з французьким "Дівоном", який виступає у регіональній лізі Франції.
Зустріч завершилася погромом - 5:0. За столичний клуб відзначилися Вікентій Волошин, Георгій Цитаїшвілі, Владислав Ванат та Владислав Кулач. Останній записав до свого активу дубль. Найкращий бомбардир УПЛ покинув "Ворсклу" і зараз перебуває на перегляді в "Динамо". За підсумками зборів клуб прийме рішення чи підписувати з ним контракт.
Нагадаємо, що на цьому зборі "Динамо" влаштувало феєричну гольову перестрілку з "Базелем".
"Динамо" - "Дівон" - 5:0
Голи: В.Волошин, 13, Кулач, 18, 60 (пенальті), Цитаїшвілі, 68, Ванат, 86
"Динамо": Моргун (Кучерук, 46), Біловар, Вівчаренко, Скорко (Кравченко, 57), Дубінчак, В.Волошин, Бражко, Цитаїшвілі, Коробенко, Н.Волошин (Антюх, 57), Кулач (Ванат, 63)
YouTube-канал "Динамо" опублікував повне відео гри.
Перший гол Кулача.
Другий гол Кулача.
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"Динамо": підготовка до сезону
- Збір київського "Динамо" у Швейцарії стартував 28 червня. Він триватиме по 7 липня. Другий збір команди пройде з 10 по 20 липня.
- До Швейцарії у складі "Динамо" вирушило 29 футболістів. В тому числі на перегляді знаходиться найкращий бомбардир УПЛ минулого сезону Владислав Кулач.
- У рамках збору "Динамо" залишилося зіграти ще один спаринг: 7 липня проти швейцарського "Люцерна".
- У новому сезоні "Динамо" стартує 24 липня матчем за Суперкубок України проти "Шахтаря", якщо УАФ не перенесе цю гру на вересень.
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