Перемогу команді Мірчі Луческу принесли голи Волошина і Беніто.

У понеділок, 18 вересня, відбувся заключний поєдинок сьомого туру Української Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" приймало полтавську "Ворсклу".

Гра проходила на стадіоні "Динамо" імені Лобановського і завершилася з рахунком 2:0 на користь господарів поля.

Підопічні Мірчі Луческу потужно розпочали матч і відкрили рахунок у дебюті зустрічі - на 5-й хвилині Назарій Волошин забив з передачі Владислава Ваната. На 20-й хвилині кияни рахунок подвоїли - після передачі Біловара забив Ванат. Однак після перегляду відеоповтору арбітр гол скасував, зафіксувавши офсайд у форварда "Динамо".

У другому таймі киянам все ж вдалося забити другий м'яч у цій зустрічі. На 83-й хвилині з передачі Віталія Буяльського відзначився Беніто.

"Динамо" - "Ворскла" - 2:0

Голи: Волошин, 5, Беніто, 83

"Динамо": Бущан, Дубінчак, Попов, Біловар, Караваєв, Андрієвський (Рамадані, 86), Бражко, Волошин (Кабаєв, 60), Буяльський, Ярмоленко, Ванат (Беніто, 77)

"Ворскла": Ісенко, Корнієнко, Бацула (Островський, 76), Сантана, Пердута, Скляр (Черниш, 89), Павлюк, Челядін (Хрипчук, 89), Нестеренко (Крупський, 62), Кане (Тіагуїньо, 89), Степанюк

Попередження: Сантана, 28, Скляр, 38, Корнієнко, 44

Огляд матчу:

"Динамо" з 9 очками займає 7-е місце в турнірній таблиці УПЛ після семи турів. Варто відзначити, що у киян зіграно тільки 4 гри з 7 належних.

"Ворскла" також має 9 балів у своєму активі, проте полтавці зіграли 6 матчів із 7. Команда Віктора Скрипника йде на 9-му місці.

У наступному турі УПЛ київське "Динамо" зіграє проти черкаського клубу ЛНЗ. Зустріч відбудеться 23 вересня. "Ворскла" в цей же день зустрінеться з "Кривбасом".

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