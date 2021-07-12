Кияни зустрінуться з "Вільярреалом" замість поєдинку 1-го туру УПЛ.

Київське "Динамо", яке 10 липня зіграло внічию зі швейцарським клубом, проведе спаринг проти переможця Ліги Європи "Вільярреала".

Про це повідомив офіційний сайт "Вільярреала".

Матч запланований на 26 липня. Він відбудеться на зборі в Австрії.

Відзначимо, що 23 липня стартує 1-й тур УПЛ, проте матч "Динамо" проти "Олімпіка" не відбудеться, оскільки донецький клуб знявся з чемпіонату. Таким чином, кияни продовжили свій збір.

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Нагадаємо, "Вільярреал" в минулому сезоні став переможцем Ліги Європи. А в 1/8 фіналу іспанський клуб вибив з боротьби "Динамо", двічі обігравши киян з рахунком 2:0.

"Динамо": підготовка до сезону

Перший збір київського "Динамо" в Швейцарії пройшов з 28 червня по 7 липня.

У рамках збору "Динамо" провело чотири контрольні матчі: зіграло внічию з "Базелем" (4:4), "Лозанною" (1:1) і "Люцерном" (3:3), а також встигло розгромити французький клуб (5:0).

Другий збір команди проходить у Швейцарії з 10 по 20 липня.

Розпочне новий сезон УПЛ "Динамо" 31 липня домашнім матчем проти"Вереса".

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Автор: Антон Дудар