Делегація київського "Динамо" вилетіла до Німеччини на поєдинок 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Баварії".
Тренерський штаб "біло-синіх" на чолі з Мірчею Луческу взяв до Мюнхена 24 виконавці. Про це повідомляє офіційний Twitter киян.
Воротарі: Бойко, Бущан, Моргун
Захисники: Бурда, Сирота, Шабанов, Кендзьора, Тимчик, Миколенко, Забарний
Півзахисники: Гармаш, Вербич, де Пена, Шепелєв, Андрієвський, Лєдньов, Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Караваєв, Вітіньйо, Антюх
Форварди: Шкурін, Супряга
В Києві залишився Віталій Буяльський, котрий зазнав мікротравми. Продовжує відновлюватися венесуельський нападник Ерік Рамірес, який лише видужав від COVID-19. Денис Попов та Артем Бесєдін вже давно в лазареті, адже вони мають дуже серйозні травми.
Баварія - Динамо: перед матчем
- Матч "Баварія" - "Динамо" 29 вересня розпочнеться о 22.00.
- "Динамо" у 1-му турі вдома зіграло внічию з "Бенфікою" - 0:0.
- "Баварія" на виїзді розгромила "Барселону" - 3:0.
- "Баварія" і "Динамо" мають багату історію протистоянь: команди 10 разів грали між собою. 4 рази переможцем з битви виходили кияни, 5 разів сильнішими були "рекордмейстери", а ще один матч завершився внічию.
- Перед зустріччю з "Баварією" динамівці в рамках УПЛ обіграли "Рух" (2:0). А німецький клуб у своїй національній першості переміг "Гройтер Фюрт" (3:1).