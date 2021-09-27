Віталій Буяльський пропустить гру з "Баварією".

Делегація київського "Динамо" вилетіла до Німеччини на поєдинок 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Баварії".

Тренерський штаб "біло-синіх" на чолі з Мірчею Луческу взяв до Мюнхена 24 виконавці. Про це повідомляє офіційний Twitter киян.

Воротарі: Бойко, Бущан, Моргун

Захисники: Бурда, Сирота, Шабанов, Кендзьора, Тимчик, Миколенко, Забарний

Півзахисники: Гармаш, Вербич, де Пена, Шепелєв, Андрієвський, Лєдньов, Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Караваєв, Вітіньйо, Антюх

Форварди: Шкурін, Супряга

В Києві залишився Віталій Буяльський, котрий зазнав мікротравми. Продовжує відновлюватися венесуельський нападник Ерік Рамірес, який лише видужав від COVID-19. Денис Попов та Артем Бесєдін вже давно в лазареті, адже вони мають дуже серйозні травми.

Баварія - Динамо: перед матчем

Матч "Баварія" - "Динамо" 29 вересня розпочнеться о 22.00.

"Динамо" у 1-му турі вдома зіграло внічию з "Бенфікою" - 0:0.

"Баварія" на виїзді розгромила "Барселону" - 3:0.

"Баварія" і "Динамо" мають багату історію протистоянь: команди 10 разів грали між собою. 4 рази переможцем з битви виходили кияни, 5 разів сильнішими були "рекордмейстери", а ще один матч завершився внічию.

Перед зустріччю з "Баварією" динамівці в рамках УПЛ обіграли "Рух" (2:0). А німецький клуб у своїй національній першості переміг "Гройтер Фюрт" (3:1).

Автор: Артем Будрін