Команда Мірчі Луческу зіграє проти одного з найсильніших клубів світу.

29 вересня київське "Динамо" проведе поєдинок другого туру групового етапу Ліги чемпіонів. "Біло-сині" у Мюнхені зіграють проти "Баварії".

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Баварія - Динамо.

Букмекери цілком очікувано записали "Динамо" в аутсайдери матчу.

На перемогу чемпіонів Німеччини дається коефіцієнт 1,11, тоді як на тріумф "Динамо" аж 29,00. Нічия оцінюється коефіцієнтом - 12,00.

На те, що "Динамо" не програє, можна поставити з коефіцієнтом 8,00. На те, що за підсумками протистояння не буде зафіксована нічия - 1,06. На те, що "Баварія" не програє букмекери не приймають ставки.

Баварія - Динамо: перед матчем

Матч "Баварія" - "Динамо" 29 вересня розпочнеться о 22.00.

"Динамо" у 1-му турі вдома зіграло внічию з "Бенфікою" - 0:0.

"Баварія" на виїзді розгромила "Барселону" - 3:0.

"Баварія" і "Динамо" мають багату історію протистоянь: команди 10 разів грали між собою. 4 рази переможцем з битви виходили кияни, 5 разів сильнішими були "рекордмейстери", а ще один матч завершився внічию.

Перед зустріччю з "Баварією" динамівці в рамках УПЛ обіграли "Рух" (2:0). А німецький клуб у своїй національній першості переміг "Гройтер Фюрт" (3:1).

Автор: Артем Будрін