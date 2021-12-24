КДК УАФ прийняв рішення оштрафувати київське Динамо.

У Будинку футболу відбулося засідання Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ, на якому були прийняті ряд важливих рішень.

Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті оприлюднила покарання для "Динамо" за мотивами кількох матчів.

Зокрема, за прояви расизму вболівальниками "біло-синіх" під час матчу 14-го туру УПЛ з "Ворсклою" київське "Динамо" зобов'язане сплатити обов'язковий грошовий внесок у розмірі 250 тисяч гривень і провести один матч без уболівальників умовно з випробувальним терміном до кінця сезону 2021/22.

Читайте такожУкраїнська Прем'єр-ліга: названі найкращий гравець і тренер за підсумками листопада-грудняЗа демонстрацію вболівальниками "Динамо" і "Шахтаря" під час матчу 10-го туру УПЛ банерів, що принижують честь і гідність суперників, КДК УАФ застосував до обох клубів санкцію у вигляді обов'язкового грошового внеску в розмірі 50 тисяч гривень.

Крім того, кияни повинні заплатити 50 тисяч гривень за безпідставні і некоректні висловлювання помічника головного тренера "Динамо" Еміліана Караса на адресу головного арбітра матчу "Маріуполь" – "Динамо".

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