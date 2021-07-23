Кияни підписали контракт з нападником.

Київське "Динамо", яке раніше віддало іспанського нападника в оренду, оголосило про підписання венесуельського форварда Еріка Раміреса.

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

22-річний нападник перейшов до "Динамо" зі словацького клубу "ДАК 1904".

Контракт з ним підписано на п'ять років.

Відзначимо, що венесуельський форвард став третім новачком "Динамо" в літнє міжсезоння. Раніше контракти з киянами уклали Денис Антюх та Ілля Шкурін.

"Я отримав запрошення з київського "Динамо" і з радістю його прийняв, адже це чудовий виклик - можливість грати в Лізі чемпіонів і жити в прекрасному місті, столиці України. Сподіваюся забивати за "Динамо" ще більше м'ячів, ніж у Словаччині. Крім того, хотілося б допомогти команді знову виграти чемпіонство в цьому сезоні", - зазначив Рамірес.

Ерік Рамірес: кар'єра

Рамірес починав кар'єру у себе на батьківщині у складі клубів "Самора" і "Естудіантес де Каракас", потім пограв за чеську "Карвіну" і словацьку "Сеницю", а в 2019 році перейшов у "ДАК".

У минулому сезоні чемпіонату Словаччини Рамірес забив 17 голів і зробив 8 гольових передач в 35 матчах. А всього провів за клуб 68 ігор, в яких забив 28 м'ячів.

В активі нападника 1 матч у складі збірної Венесуели - він дебютував за команду в жовтні минулого року.

Автор: Антон Дудар