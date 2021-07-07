29-річний Фран Соль продовжить свою кар'єру на батьківщині.

Київське "Динамо" позбавилося чергового легіонера. Нападник Фран Соль, котрий видав власну книгу, наступний сезон проведе в оренді за іспанський "Ейбар".

Про це повідомляє офіційний сайт киян, а також сторінка іспанської команди у Twitter.

"Ейбар" за підсумками минулого сезону Ла Ліги понизився у класі. Тепер баскський клуб гратиме у Сегунді. Орендна угода розрахована на один рік.

У минулому сезоні Соль захищав кольори іншого колективу з Сегунди на правах оренди - "Тенерифе". Там футболіст "наколотив" цілих 10 голів.

Зауважимо, що контракт Соля чинний з киянами до кінця 2023 року.

"Динамо" наразі має проблеми з позицією нападника у команді. Зокрема зазнав важкої травми Артем Бєсєдін під час Євро-2020, а також може поїхати підкорювати чемпіонат Італії молодий Владислав Супряга.

"Біло-сині" взяли з собою на перші збори футболістів групи атаки: Владислава Кулача та Дениса Антюха. Якщо вони добре зарекомендують себе на перегляді - то вірогідно отримають пропозицію підписати контракт.

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Автор: Артем Будрін