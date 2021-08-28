Лідер чемпіонату прийматиме команду з середини таблиці.

У рамках 6-го туру чемпіонату України київське "Динамо" прийматиме "Колос". Команди зіграють на "Олімпійському" в Києві.

До вашої уваги відеотрансляція матчу "Динамо" - "Колос".

Початок зустрічі - о 19.30.

"Динамо" підійшло до цього матчу в ролі лідера УПЛ. У киян в активі 13 очок після п'яти ігор. "Колос" розташовується в середині таблиці - на дев'ятому місці. Команда провела чотири матчі, в яких набрала 5 очок.

Раніше команди грали один проти одного сім разів. У цих поєдинках "Динамо" вдалося здобути чотири перемоги при двох нічиїх і одній поразці.

На перемогу "Динамо" в цьому матчі букмекери дають коефіцієнт 1,32, на нічию - 5,50, а на успіх "Колоса" - 9,10.

"Динамо" - "Колос"

Відеотрансляція матчу

Телеканал "2+2"

FootballHub

Автор: Антон Дудар