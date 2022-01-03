Київське "Динамо" планує витратити виручені гроші за продаж Віталія Миколенка в "Евертон" на посилення складу в зимове трансферне вікно.
Як повідомляє видання topsport.bg, чинний чемпіон України стежить за 24-річним нападником софійського ЦСКА та національної збірної Еквадору Хорді Кайседо.
Болгарський клуб готовий продати свого футболіста, але тільки за суму в 5,5 мільйонів євро, що стане рекордним вихідним трансфером в історії ЦСКА.
Читайте такожУкраїнський футболіст підписав контракт з топ-клубом ХорватіїКонтракт Кайседо діє до літа 2025 року, а тому в клубі націлені отримати з продажу еквадорця максимальну вигоду.
Відзначається, що крім "Динамо" інтерес до Кайседо проявляє також турецький "Газіантеп".
Хорді Кайседо перейшов в ЦСКА на початку минулого року вільним агентом. У нинішньому розіграші чемпіонату Болгарії на його рахунку 12 забитих м'ячів у 16 поєдинках.
Динамо Київ: результати в сезоні
- "Динамо" не змогло здобути жодної перемоги на груповому етапі Ліги чемпіонів 2021-2022. Кияни програли всі матчі, крім домашньої гри з "Бенфікою" в 1-му турі (0:0). Остаточне положення команд у групі Е: "Баварія" - 18 очок, "Бенфіка" - 8, "Барселона" - 7, "Динамо" - 1.
- В УПЛ "Динамо" після осінньої частини сезону йде на другій позиції, маючи на два бали менше, ніж у "Шахтаря". В активі "гірників" 47 очок, у киян - 45.
- У Кубку України "Динамо" обіграло "Маріуполь" і вийшло в 1/4 фіналу турніру.
- У матчі за Суперкубок України-2021 кияни програли "Шахтарю" з рахунком 0:3.