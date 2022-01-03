ЦСКА хоче за свого лідера більше п'яти мільйонів євро.

Київське "Динамо" планує витратити виручені гроші за продаж Віталія Миколенка в "Евертон" на посилення складу в зимове трансферне вікно.

Як повідомляє видання topsport.bg, чинний чемпіон України стежить за 24-річним нападником софійського ЦСКА та національної збірної Еквадору Хорді Кайседо.

Болгарський клуб готовий продати свого футболіста, але тільки за суму в 5,5 мільйонів євро, що стане рекордним вихідним трансфером в історії ЦСКА.

Читайте такожУкраїнський футболіст підписав контракт з топ-клубом ХорватіїКонтракт Кайседо діє до літа 2025 року, а тому в клубі націлені отримати з продажу еквадорця максимальну вигоду.

Відзначається, що крім "Динамо" інтерес до Кайседо проявляє також турецький "Газіантеп".

Хорді Кайседо перейшов в ЦСКА на початку минулого року вільним агентом. У нинішньому розіграші чемпіонату Болгарії на його рахунку 12 забитих м'ячів у 16 поєдинках.

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