У Києві пройде центральний матч 5-го туру чемпіонату України.

У рамках 5-го туру Української Прем'єр-Ліги пройде матч двох лідерів турніру - київське "Динамо" зустрінеться з чернігівською "Десною". Команди зіграють на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського.

До Вашої уваги відеотрансляція матчу "Динамо" - "Десна".

Стартовий свисток прозвучить о 21.30.

До цього матчу "Десна" підійшла на першому місці в турнірній таблиці УПЛ, набравши максимальну кількість очок. У "Динамо" - 10 очок. Перед початком туру кияни йшли другими, але зараз розташовуються вже на четвертому рядку, так як "Шахтар" і "Ворскла" виграли в своїх поєдинках туру.

У минулому сезоні "Динамо" і "Десна" двічі зіграли один проти одного внічию (0:0 і 1:1). Кияни не можуть виграти у чернігівського клубу вже в чотирьох матчах поспіль (3 нічиї та 1 поразка).

Тим не менш, букмекери вважають "Динамо" беззаперечним фаворитом матчу. На перемогу команди Мірчі Луческу дається коефіцієнт 1,39, на нічийний результат - 4,70, а на перемогу "Десни" - 8,30.

УПЛ, 5-й тур

Динамо - Десна

Відеотрансляція матчу

Телеканал "2+2"

FootballHub

Автор: Антон Дудар