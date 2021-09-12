Ентоні Тейлор / фото REUTERS
Матч першого туру Ліги чемпіонів між київським "Динамо" та лісабонською "Бенфікою" розсудить 42-річний англійський арбітр Ентоні Тейлор.
Про це сказано на офіційному сайті УЄФА.
Бічними суддями призначені Гарі Бесуїк та Адам Нанн. Четвертий арбітр - Крейг Поусон.
Кріс Кеванах буде працювати на системі VAR, а йому допомагатиме Джарред Джилетт. Усі судді, окрім Джилетта, є громадянами Англії. А останній є австралійцем, хоч і працює в АПЛ.
Зауважимо, що Тейлор працював у поточному сезоні на матчі донецького "Шахтаря". "Гірники" за суддівства англійця здобули позитивний результат у матчі-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів з французьким "Монако".
Динамо - Бенфіка: перед матчем
- Протистояння між українським та португальським клубом розпочнеться 14 вересня о 22:00. Разом з "Динамо" та "Бенфікою" в групі E також виступають "Барселона" й "Баварія".
- Динамівці втратили перед грою свого форварда, який захворів на коронавірус.
- "Динамо" й "Бенфіка" зустрічалися раніше 4 рази: тричі перемагали лісабонці та одного разу кияни. Востаннє команди грали між собою в Лізі чемпіонів сезону 2016/17. Тоді "Бенфіка" вдома виграла з рахунком 1:0, а в Києві тріумфувала ще переконливіше - 2:0.
- Екс-нападник "Динамо" Роман Яремчук нині захищає кольори "Бенфіки" і для нього цей матч буде принциповим. В останньому поєдинку чемпіонату Португалії Роман відзначився черговим забитим м'ячем.