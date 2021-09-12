Поєдинок обслужить досвідчений англійський рефері.

Матч першого туру Ліги чемпіонів між київським "Динамо" та лісабонською "Бенфікою" розсудить 42-річний англійський арбітр Ентоні Тейлор.

Про це сказано на офіційному сайті УЄФА.

Бічними суддями призначені Гарі Бесуїк та Адам Нанн. Четвертий арбітр - Крейг Поусон.

Кріс Кеванах буде працювати на системі VAR, а йому допомагатиме Джарред Джилетт. Усі судді, окрім Джилетта, є громадянами Англії. А останній є австралійцем, хоч і працює в АПЛ.

Зауважимо, що Тейлор працював у поточному сезоні на матчі донецького "Шахтаря". "Гірники" за суддівства англійця здобули позитивний результат у матчі-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів з французьким "Монако".

Динамо - Бенфіка: перед матчем

Протистояння між українським та португальським клубом розпочнеться 14 вересня о 22:00. Разом з "Динамо" та "Бенфікою" в групі E також виступають "Барселона" й "Баварія".

Динамівці втратили перед грою свого форварда, який захворів на коронавірус.

"Динамо" й "Бенфіка" зустрічалися раніше 4 рази: тричі перемагали лісабонці та одного разу кияни. Востаннє команди грали між собою в Лізі чемпіонів сезону 2016/17. Тоді "Бенфіка" вдома виграла з рахунком 1:0, а в Києві тріумфувала ще переконливіше - 2:0.

Екс-нападник "Динамо" Роман Яремчук нині захищає кольори "Бенфіки" і для нього цей матч буде принциповим. В останньому поєдинку чемпіонату Португалії Роман відзначився черговим забитим м'ячем.

Автор: Артем Будрін