Київський клуб готується до старту в єврокубках в поточному сезоні.

14 вересня на "Олімпійському" в Києві відбудеться поєдинок першого туру групового етапу Ліги чемпіонів між "Динамо" і "Бенфікою".

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Динамо - Бенфіка.

Букмекери схиляються до того, що португальська команда є фаворитом зустрічі. Невеличку перевагу аналітики віддали лісабонцям.

На перемогу "Бенфіки" дається коефіцієнт 2,27, на нічию - 3,44, а на звитягу киян - 3,50.

На те, що "Динамо" не програє вдома, можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,71, а на те, що "Бенфіка" не програє - 1,35.

Динамо - Бенфіка: перед матчем

Протистояння між українським та португальським клубом розпочнеться 14 вересня о 22:00. Разом з "Динамо" та "Бенфікою" в групі E також виступають "Барселона" й "Баварія".

Динамівці втратили перед грою свого форварда, який захворів на коронавірус.

"Динамо" й "Бенфіка" зустрічалися раніше 4 рази: тричі перемагали лісабонці та одного разу кияни. Востаннє команди грали між собою в Лізі чемпіонів у сезоні 2016/17. Тоді "Бенфіка" вдома виграла з рахунком 1:0, а в Києві тріумфувала ще переконливіше - 2:0.

Екс-нападник "Динамо" Роман Яремчук нині захищає кольори "Бенфіки" і для нього цей матч буде принциповим. В останньому поєдинку чемпіонату Португалії Роман відзначився черговим забитим м'ячем.

Вже відомо, який арбітр розсудить дуель двох команд.

Автор: Артем Будрін