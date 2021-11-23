Йожеф Сабо висловив думку, що "Баварія" знову обіграє киян.

Екс-нападник "Динамо" Максим Шацьких і екс-тренер збірної України Йожеф Сабо поділилися своїми очікуваннями від майбутньої зустрічі киян з "Баварією".

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу "Динамо" - "Баварія".

Фахівців цитує meta-ratings.com.ua.

Шацьких висловив думку, що динамівці можуть розраховувати на позитивний результат у матчі з "Баварією".

"Могуть. Чому ні? Головне, щоб були дисципліна, виконання установки і самовіддача", - сказав Шацьких, зазначивши, що кияни повинні викластися по максимуму перед своїми вболівальниками.

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Він також висловив думку, що "Баварія" не збирається дарувати очки "Динамо", незважаючи на те, що вже гарантувала собі вихід в плей-оф ЛЧ:

"У "Баварії" є немаленькі втрати у складі. Хоча, зрозуміло, у "Баварії" пристойна лава запасних. Їм є, ким замінити будь-якого футболіста. Але якість гри, напевно, трошки буде відрізнятися. І Нагельсман сказав, що втрати є, але "Баварія" постарається виправитися за поразку від "Аугсбурга". Він сказав, що мюнхенці дарувати очки нікому не збираються. Ліга чемпіонів є Ліга чемпіонів і мотивація у них є. "Баварія" на кожен матч викладається по максимуму".

Сабо вважає, що "Баварія" виграє у "Динамо":

"Киянам потрібно постаратися хоча б посісти третє місце в групі. Але "Баварія" дуже сильна команда. Там є два повноцінних склади. Те, що мюнхенці програли матч Бундесліги "Аугсбургу" (1:2), це тим більше їх розлютить. Я впевнений, що "Баварія" виграє у "Динамо". Кияни зараз десь втомлені. А перемога динамівців 6:1 над "Чорноморцем" - це не показник. Це комедія. Цього не повинно бути в нашому футболі!"

"А те, що "Баварія" у "Динамо" виграє, я впевнений. Вони сильніші за нас. Нікуди від цього не дітися", - додав Сабо.

Він висловив думку, що "Динамо" може знову не забити в Лізі чемпіонів:

"У Луческу на міжнародній арені в матчах з сильними командами одна тактика. Коли він прийшов в клуб і зайнявся захистом, в принципі він правильно зробив. Луческу витиснув все з київських футболістів. Витиснути він більше нічого не може. Тому, я вважаю, що динамівці захищатимуться. І, можливо, десь на контратаці кияни заб'ють. Але навряд чи".

Динамо - Баварія: перед матчем

Автор: Антон Дудар