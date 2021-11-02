Ансу Фаті / фото REUTERS
2 листопада київське "Динамо" проводить матч групового етапу Ліги чемпіонів проти"Барселони". Команди грають на "Олімпійському" в Києві.
УНІАН веде онлайн-трансляцію матчу "Динамо" - "Барселона".
Рахунок у матчі був відкритий на 70-й хвилині - "Барселона" вийшла вперед. Ансу Фаті вколотив м'яч у сітку ударом з центру штрафного майданчика після прострілу з правого флангу.
Відео голу Фаті
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"Динамо" - "Барселона": що потрібно знати
- Це 12-а зустріч команд один з одним. "Динамо" раніше виграло три рази при восьми поразках.
- Перед цим матчем "Динамо" розташувалося у своїй групі на останньому місці з 1 набраним очком. У "Барселони" - 3 очки та третя позиція.
- Два тижні тому команди грали на"Камп Ноу". Тоді каталонці перемогли з рахунком 1:0.