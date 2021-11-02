Динамо - Барселона: відео голу

Кияни приймають каталонців у 4-му турі групового етапу ЛЧ.

2 листопада київське "Динамо" проводить матч групового етапу Ліги чемпіонів проти"Барселони". Команди грають на "Олімпійському" в Києві. УНІАН веде онлайн-трансляцію матчу "Динамо" - "Барселона". Рахунок у матчі був відкритий на 70-й хвилині - "Барселона" вийшла вперед. Ансу Фаті вколотив м'яч у сітку ударом з центру штрафного майданчика після прострілу з правого флангу. Відео голу Фаті Новина доповнюється "Динамо" - "Барселона": що потрібно знати Це 12-а зустріч команд один з одним. "Динамо" раніше виграло три рази при восьми поразках.

Перед цим матчем "Динамо" розташувалося у своїй групі на останньому місці з 1 набраним очком. У "Барселони" - 3 очки та третя позиція.

Два тижні тому команди грали на"Камп Ноу". Тоді каталонці перемогли з рахунком 1:0. Автор: Антон Дудар

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