В 4-му турі групового етапу ЛЧ "біло-сині" приймуть каталонців у Києві.

2 листопада київське "Динамо" в рамках 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів прийматиме вдома "Барселону".

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Динамо - Барселона.

На думку букмекерів, гості здобудуть три очки в цьому протистоянні. На перемогу "Барси" пропонується коефіцієнт 1,71, тоді як на звитягу "Динамо" аж 5,25. Нічия оцінюється коефіцієнтом - 4,18.

На те, що "Динамо" не поступиться, можна поставити з коефіцієнтом 2,28. На те, що за підсумками поєдинку "Барселона" не програє - 1,20.

"Динамо" - "Барселона": перед матчем

Автор: Артем Будрін