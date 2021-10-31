Барселона - фаворит матчу в Києві / фото REUTERS
2 листопада київське "Динамо" в рамках 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів прийматиме вдома "Барселону".
УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Динамо - Барселона.
На думку букмекерів, гості здобудуть три очки в цьому протистоянні. На перемогу "Барси" пропонується коефіцієнт 1,71, тоді як на звитягу "Динамо" аж 5,25. Нічия оцінюється коефіцієнтом - 4,18.
На те, що "Динамо" не поступиться, можна поставити з коефіцієнтом 2,28. На те, що за підсумками поєдинку "Барселона" не програє - 1,20.
"Динамо" - "Барселона": перед матчем
- Гра розпочнеться 2 листопада на НСК "Олімпійський" о 22:00. Стало відомо, які умови висунуті для вболівальників, щоб потрапити на стадіон.
- У першому турі групового раунду ЛЧ "Динамо" в Києві приймало "Бенфіку" і зіграло внічию (0:0), а у другому турі підопічні Луческу розгромно програли мюнхенській "Баварії" (5:0). На полі "Барселони" динамівці поступилися в третьому турі (1:0). До цієї зустрічі "Динамо" підійшло з 1 набраним очком і останнім місцем у групі, тоді як у "Барселони" - 3 очки та третя позиція.
- Перед грою проти "Барселони" "Динамо" в рамках УПЛ здобуло перемогу в Маріуполі. А каталонці напередодні поєдинку з киянами втратили очки в чемпіонаті Іспанії.
- Перед матчем з "Динамо" "Барселона" звільнила Роналда Кумана з посади головного тренера команди. Вже відомо, хто готуватиме "блаугранас" до найближчих ігор.
- Обслужить матч румунський арбітр Овідіу Хацеган.