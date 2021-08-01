Відбулися чергові матчі 2-го туру чемпіонату України.

У рамках 2-го туру УПЛ "Маріуполь" приймав "Десну", а "Ворскла" грала з "Рухом".

"Десна" здобула другу перемогу в сезоні та очолила турнірну таблицю УПЛ.

Варто відзначити, що переможний гол клуб з Чернігова забив з офсайду, який арбітри не помітили. "Маріуполь" більшу частину матчу провів у меншості.

"Маріуполь" - "Десна" - 1:2

Голи: Кулаков, 65 - Будківський, 70, Безбородько, 90+2

"Маріуполь": Кудрик, Стасюк, Чоботенко, Микицей, Горбунов, Чех, Топалов (Нікітішин, 57), Мішнєв (Мампассі, 73), Очеретько (Петерман, 57), Кащук, Кулаков (Хромей, 73)

"Десна": Литовка, Сафронов, Цимбалюк (Жук, 46, Шевцов, 76), Селін, Картушов, Завійський, Арвеладзе (Домбровський, 72), Калітвінцев, Тотовицький (Волошин, 90+5), Гуцуляк, Будківський

Попередження: Кащук, Чоботенко, Нікітішин - Калітвінцев, Сафронов, Селін

Вилучення: Кащук, 35

Відеоогляд матчу

"Ворскла" здобула перемогу над "Рухом". Полтавці набрали 4 очки і входять до п'ятірки лідерів чемпіонату.

"Ворскла" - "Рух" - 2:0

Голи: Скляр, 42, Степанюк, 60

"Ворскла": Різник, Пердута, Чеснаков, Тамм, Якубу, Скляр, Кане (Пешич, 84), Челядін, Тілль (Луїзао, 84), Пуцлін (Вакула, 79), Степанюк (Кравчук, 90)

"Рух": Бандура, Дідик, Сич (Альваренга, 46), Лях, Білий, Притула (Федорчук, 46), Бойчук, Мартинюк, Карасюк (Оріховський, 46), Климчук (Борячук, 62), Кузик (Кондраков, 73)

Попередження: Скляр - Мартинюк, Білий, Дідик

Відеоогляд матчу

Українська Прем'єр-Ліга: 2-й тур

Автор: Антон Дудар