Бомбардир "Баварії" та збірної Польщі виставив на аукціон свою ігрову футболку.

Українська легкоатлетка, учасниця Олімпійських ігор Токіо-2020, а також за сумісництвом народний депутат України Ольга Саладуха висловила захоплення польським народом, який активно допомогає Україні у війні з російськими окупантами.

Зокрема Саладуха подякувала Роберту Левандовскі, який збирає кошти на потреби постраждалих у війні українців, а також виставив на аукціон свою футболку.

"Щодня ми бачимо приклади щирої підтримки українців з боку спортсменів різних країн світу. Один з останніх промовистих жестів – ініціатива польського зіркового футболіста, форварда "Баварії" та збірної Польщі Роберта Левандовскі.

Він виставив на аукціон свою футболку збірної з написом Stop War. Усі виручені кошти будуть направлені на потреби Збройних сил України. Я дякую Роберту Левандовскі, а в його особі всьому польському народу за нечувану солідарність з Україною у важкий для неї час!

Не зменшуючи значення допомоги інших країн, можна впевнено стверджувати – саме поляки виявили себе як справжні наші брати. Недарма кажуть, що друг пізнається у біді. І війна, розв'язана проти України, продемонструвала і зміцнила польсько-українську дружбу, яку ми всі цінуємо і якою пишаємося", - написала у себе в Facebook Саладуха.

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