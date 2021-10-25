Дмитро Гречишкін / фото genclerbirligi.tr
Колишній півзахисник "Шахтаря" та збірної України Дмитро Гречишкін забив переможний гол за свій новий клуб "Генчлербірлігі" в другому дивізіоні чемпіонату Туреччини.
30-річний хавбек здалеку поцілив у ворота "Коджаеліспору" на 91-й хвилині та встановив підсумковий рахунок на табло 2:1 на користь своєї команди.
Це дебютний гол Гречишкіна за "Генчлербірлігі". В його активі 9 матчів за турецький клуб.
"Генчлербірлігі" наразі посідає восьме місце в турнірній таблиці.
Дмитро Гречишкін: кар'єра
- Гречишкін останні три роки виступав за "Олександрію", а влітку 2021 року переїхав до Туреччини.
- Дмитро є вихованцем "Шахтаря" і зіграв за першу команду 15 матчів в УПЛ. Також він захищав кольори "Зорі", "Маріуполя" та "Чорноморця".
- У Гречишкіна два поєдинки за національну збірну України.