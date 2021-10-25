Дмитро Гречишкін потужним пострілом приніс своїй команді три очки.

Колишній півзахисник "Шахтаря" та збірної України Дмитро Гречишкін забив переможний гол за свій новий клуб "Генчлербірлігі" в другому дивізіоні чемпіонату Туреччини.

30-річний хавбек здалеку поцілив у ворота "Коджаеліспору" на 91-й хвилині та встановив підсумковий рахунок на табло 2:1 на користь своєї команди.

Це дебютний гол Гречишкіна за "Генчлербірлігі". В його активі 9 матчів за турецький клуб.

"Генчлербірлігі" наразі посідає восьме місце в турнірній таблиці.

Дмитро Гречишкін: кар'єра

Гречишкін останні три роки виступав за "Олександрію", а влітку 2021 року переїхав до Туреччини.

Дмитро є вихованцем "Шахтаря" і зіграв за першу команду 15 матчів в УПЛ. Також він захищав кольори "Зорі", "Маріуполя" та "Чорноморця".

У Гречишкіна два поєдинки за національну збірну України.

Автор: Артем Будрін