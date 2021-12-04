Де Дзербі підбив підсумки перемоги над "Львовом".

У п'ятницю, 3 грудня, в рамках 17-го туру УПЛ "Шахтар" завдав нищівної поразки "Львову".

Головний тренер донецького клубу Роберто Де Дзербі після матчу окремо звернув увагу на гру Михайла Мудрика, який відзначився трьома результативними пасами в цьому поєдинку.

"Почали дуже повільно. Не можна пропускати голи, коли суперник за тайм двічі був на нашій половині. Добре, що другий тайм провели інакше, створили багато моментів. Потрібно забивати більше голів, коли є така можливість.

Лівий фланг атаки? Думаю, зі старту сезону більше голів у нас було створено з правого краю, а зараз все вийшло інакше. Зліва Корнієнко і Мудрик зіграли дуже добре. В Україні дуже складний чемпіонат. Тут іноді можна не побачити небезпеку і отримати проблему, коли м'яч вже в твоїх ворота. Потрібно завжди бути готовим.

Мудрик зіграв дуже добре, але я думаю, що це ще 50 відсотків його можливостей. А якщо ми порівнюємо Мудрика на початку сезону і зараз, то, звичайно, ми можемо бачити його прогрес. Але не варто забувати, що у нас багато молодих і сильних футболістів. Це і Мудрик, і Судаков, і Бондаренко, І Трубін, і інші.

Для мене це велика відповідальність. Коли я буду йти з "Шахтаря", я повинен бути впевнений на сто відсотків, що всі ці футболісти - майбутнє "Шахтаря". Це важливо і для "Шахтаря", і для збірної України", - наводить слова Де Дзербі офіційний сайт "Шахтаря".

Читайте такожСелезньов пояснивши, чому він обматюкав партнера по команді після матчу з ДинамоТакож Де Дзербі розповів, чому "Шахтар" провів два різних тайми зі Львовом.

"У першому таймі до пропущеного голу ми створили кілька шансів, але не забили. А в другому таймі, думаю, просто футболісти більше вірили в себе, в свої сили. У підсумку ми дуже легко забили стільки голів. Це єдина різниця", - сказав фахівець.

Українська Прем'єр-ліга: 17-й тур

Поєдинки 17-го туру УПЛ проходять з 3 по 6 грудня: де і коли дивитися матчі УПЛ.

Головним аутсайдером турніру є "Маріуполь" - він йде останнім з 7 очками.

Найкращим бомбардиром УПЛ є форвард "Дніпра-1" Артем Довбик, на рахунку якого 12 забитих голів.

Автор: Володимир Медяник