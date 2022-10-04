5 жовтня донецький "Шахтар" зіграє проти чинного переможця Ліги чемпіонів.

У середу, 5 жовтня, в рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА донецький "Шахтар" зіграє на виїзді проти мадридського "Реалу".

Обслужить зустріч словацький арбітр Іван Кружляк.

Реал - Шахтар: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Відео дня

Реал - Шахтар: трансляція

У прямому ефірі матч групи F між "Шахтарем" і "Реалом" можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO, а також на платформі Volia TV.

Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

Додамо, що в групі F крім "Шахтаря" і "Реала" виступають також шотландський "Селтік" й німецький "РБ Лейпциг".

Реал - Шахтар: перед матчем