У середу, 5 жовтня, в рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА донецький "Шахтар" зіграє на виїзді проти мадридського "Реалу".
Обслужить зустріч словацький арбітр Іван Кружляк.
Реал - Шахтар: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів
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Реал - Шахтар: трансляція
У прямому ефірі матч групи F між "Шахтарем" і "Реалом" можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO, а також на платформі Volia TV.
Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.
Додамо, що в групі F крім "Шахтаря" і "Реала" виступають також шотландський "Селтік" й німецький "РБ Лейпциг".
Реал - Шахтар: перед матчем
- У "вершкових" травмовані Модріч, Куртуа та Васкес. Місце у воротах займе українець Андрій Лунін.
- В попередніх двох розіграшах Ліги чемпіонів "гірники" перетиналися з "Реалом" на груповому етапі. В сезоні 2020/21 на той момент команда Луїша Каштру двічі обіграла мадридський клуб на груповому раунді (3:2 та 2:0). В сезоні 2021/22 команда Роберто Де Дзербі двічі поступилася "королівському" клубу (5:0 та 2:1).
- "Шахтар" у 1-му турі поточного розіграшу ЛЧ сенсаційно розбив "РБ Лейпциг", а потім зіграв унічию з "Селтіком". "Реал" обох цих суперників переміг.
- "Реал" втратив очки в своєму останньому поєдинку Ла Ліги, в той час як "гірники" знищили харківський "Металіст" в рамках УПЛ.