Паулу Фонсека продовжує інформувати світ про війну в Україні і закликає допомагати нашій країні.

Відомий португальський тренер Паулу Фонсека, який раніше працював у "Шахтарі", висловився про роззявлену РФ повномасштабну війну в Україні.

Португальський фахівець вважає, що Україна вимагає більшої підтримки від цивілізованого світу для того, щоб відбити атаки окупантів.

"Ми їхали 25 годин в тісному мікроавтобусі, щоб вибратися з країни, але це сущі дрібниці в порівнянні з тим, що зараз відбувається з людьми в Україні. Чотири дні, які я провів там, люди не вірили, що до Києва прийшла війна. Про це знали в Донецьку і в Луганську, але не в столиці.

Відтоді ситуація погіршилася. Це так несправедливо, що відбувається з такими чудовими людьми. Вони просто хочуть миру, не більше того. Ми більше не можемо допустити цих вбивств. Це просто неможливо прийняти, цим невинним людям потрібна допомога. Того, що вони отримують зараз, недостатньо", - наводить слова Фонсеки The Chronicle.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український спротив російській агресії триває вже майже три місяці.

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