Роман Толочко пригадав, як "Карпати" виграли у "Динамо" Валерія Лобановського.

У сезоні 1997/1998 київське "Динамо" двічі поступилося львівським "Карпатам".

Колишній футболіст "левів" Роман Толочко в інтерв'ю для football24.ua описав враження від того успіху та розповів про образливі слова, які почув від Андрія Шевченка.

"Просто бомбезна команда! А ми їх двічі за сезон обіграли. Запам'ятав київську перемогу завдяки епізоду після матчу. Щасливі йдемо з поля, проходимо повз роздягальню киян. Двері відчинені, бачу молодого Шевченка і чую його фразу: "...этим бандеровцам проиграли". Той момент назавжди змінив моє ставлення до Андрія як до людини. Зовсім інше враження у мене про тих же Белькевича, Хацкевича чи Косовського - чудові хлопці", - з ностальгією пригадав історію Толочко.

Зауважимо, що в тому сезоні чемпіонату України динамівці вдома поступилися "Карпатам" з рахунком 0:1, а у Львові програли теж мінімально - 2:1. У тому ж сезоні команда Валерія Лобановського двічі розгромила "Барселону" в Лізі чемпіонів (3:0 та 4:0).

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