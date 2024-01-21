Головний тренер "Жирони" Мічел зацікавлений у підписанні гравця "Динамо" Володимира Бражка.

Склад іспанської "Жирони" може поповнити ще один футболіст з українським паспортом.

Як повідомляє іспанське видання Gol Digital, головний тренер "біло-червоних" Мічел стежить і високо оцінює потенціал півзахисника "Динамо" Володимира Бражка.

За даними джерела, наставник "Жирони" консультувався щодо кандидатури 21-річного хавбека з Віктором Циганковим і Артемом Довбиком, які рекомендували підписати Володимира.

Відео дня

Очікується, що "Жирона" спробує оформити трансфер Володимира Бражка вже цієї зими.

Портал Transfermarkt оцінює вартість хавбека "Динамо" в 2 мільйони євро. За інформацією ЗМІ, для зарубіжних клубів в контракті 21-річного гравця прописана клаусула в розмірі 2,9 мільйона євро.

Відзначимо, що в поточному сезоні Бражко став основним півзахисником київського "Динамо". На його рахунку 14 матчів в УПЛ, в яких він відзначився 3 забитими голами і 2 гольовими передачами.

"Жирона" в поточному сезоні під керівництвом Мічела демонструє фантастичні результати в чемпіонаті Іспанії. Після 20-ти турів "біло-червоні" утримують лідерство в турнірній таблиці Ла Ліги, а також пробилися в 1/4 фіналу Кубка Іспанії з футболу.

Також варто відзначити і прекрасну гру українців Довбика і Циганкова в "Жироні". На рахунку Артема 11 голів і 6 гольових передач в 19 іграх в Ла Лізі. Віктор відзначився 3 голами і 3 асистами в 15 іграх.

Вас також можуть зацікавити новини: