А ось Роман Безус, попри відмінну кінцівку сезону в "Генті", в заявку не потрапив.

Тренерський штаб збірної України оголосив заявку на матч 2-го туру групового етапу Євро-2020 проти збірної Північної Македонії.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Північна Македонія.

Список опублікував офіційний сайт УАФ.

До заявки на цю гру не потрапили три футболісти. Це захисник "Динамо" Денис Попов, а також півзахисник бельгійського "Гента" Роман Безус і вінгер "Ференцвароша" Олександр Зубков, котрий зазнав травми у попередньому поєдинку з Нідерландами. Хороша новина для Андрія Шевченка в тому, що він тепер може розраховувати на Віктора Циганкова, який залікував травму.

Заявка збірної України:

1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Георгій Судаков, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрій Пятов, 13. Ілля Забарний, 14. Євген Макаренко, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 19. Артем Бєсєдін, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Анатолій Трубін, 24. Олександр Тимчик, 26. Артем Довбик.

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Україна - Північна Македонія: перед матчем

Матч Україна - Північна Македонія 17 червня розпочнеться о 16.00.

Обидві команди в 1-му турі зазнали поразки. Українці поступилися Нідерландам з рахунком 2:3, а Північна Македонія програла Австрії з рахунком 1:3.

Україна два рази зустрічалася з тоді ще просто Македонією в контрольних матчах (0:0 в 2003 році і 0:1 в 2004-му) і двічі - у відборі на Євро-2016 (перемогли 1:0 і 2:0).

Якщо збірна України виступає на Євро втретє, то для македонців це дебютний чемпіонат Європи.

Вже відомо, що судити поєдинок буде рефері з Південної Америки.

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Автор: Артем Будрін