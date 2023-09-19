Тепер в поточному сезоні Циганков і Довбик мають по одному забитому м'ячу.

У понеділок, 18 вересня, відбувся поєдинок п'ятого туру чемпіонату Іспанії з футболу між "Жироною" і "Гранадою".

Гра проходила в місті Гранада і завершилася перемогою гостей поля з рахунком 2:4.

На 22-й хвилині Віктор Циганков забив перший гол своєї команди, красиво влучивши у дальній кут воріт. На 34-й хвилині Артем Довбик віддав гольову передачу головою на Давіда Лопеса і рахунок став на табло 0:3.

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Додамо, що Циганков провів на полі 68 хвилин і був заміненим на Порту, а Довбик на 71-й хвилині поступився місцем на полі Крістіану Стуані.

Гранада – Жирона – 2:4

Голи: Узуні, 63, Боє, 85 – Циганков, 22, Савіо, 31, Лопес, 34, Ян Коуту, 89

Статистичний портал WhoScored поставив українцям гарні оцінки: Циганкову – 7.6, Довбику – 7.3. Найвищий бал у матчі отримав лівий вінгер "Жирони" Савіо - 8.0.

23 вересня "Жирона" вдома прийматиме "Мальорку". "Жирона" посідає 3-тє місце у Ла Лізі (13 очок), попереду лише "Реал" Мадрид (15) та "Барселона" (13).

Нагадаємо, що в поточному сезоні Циганков і Довбик мають по одному забитому м'ячу. В першому турі проти "Реала Сосьєдад" Артем забив свій дебютний гол за "Жирону" після пасу Віктора.

Минулого літа Довбик перейшов з "Дніпра-1" в "Жирону".

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