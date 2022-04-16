Українські клуби у квітні проводять благодійні матчі.

Відомий журналіст Ігор Циганик зізнався, що "Динамо" й "Шахтар" могли однією командою грати благодійні товариські матчі в закордонному турне, мета яких - зібрати кошти для українських біженців.

Про це телеведучий розповів в ефірі авторської Youtube-програми Циганик LIVE, посилаючись на власні джерела.

"Я чув таку ідею, щоб спробувати об'єднати "Динамо" та "Шахтар" без легіонерів. Спробувати однією командою виступати. Назвати її "збірна України", або "збірна клубів", або "Динамо-Шахтар", але ця ідея чомусь не знайшла підтримки. А як на мене, вона була гарною. З одного боку це показало б єднання заради однієї мети, але з іншого боку "Динамо" і "Шахтар" грають свої поєдинки, це дає більше розголосу і більше число матчів", – зазначив Циганик.

Нагадаємо, що "Динамо" та "Шахтар" запланували близько десяти матчів по Європі упродовж квітня. Усі поєдинки мають благодійну мету і проходять під гаслом зупинити війну та допомогти Україні чинити опір російським окупантам.

Кияни вже зіграли проти "Легії" та "Фенербахче", а донеччани провели свої зустрічі із "Олімпіакосом" та "Лехією".

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