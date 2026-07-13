Суперкомп'ютер назвав головного фаворита на перемогу в ЧС-2026

Другий півфінал відбудеться в середу, 15 липня.

Суперкомп'ютер визначив головних фаворитів чемпіонату світу-2026 з футболу після завершення чвертьфінальної стадії турніру. Про це повідомляється на аналітичному ресурсі Opta Analyst.

Як і після стадії 1/8 фіналу, найбільші шанси на перемогу в турнірі мають збірні Франції та Іспанії. Ці команди зустрінуться між собою в першому півфіналі у вівторок, 14 липня, о 22:00 за київським часом.

Фаворитом цього протистояння названо Францію: ймовірність виходу підопічних Дідьє Дешама у фінал оцінюється в 57,7%, тоді як шанси Іспанії – 42,3%.

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За аналізом суперкомп'ютера, переможець цього матчу в будь-якому разі стане фаворитом і самого фіналу. Так, шанси Франції на здобуття титулу становлять 34,05%, Іспанії – 23,45%. Для порівняння, шанси учасників другого півфіналу – Англії та Аргентини – помітно нижчі: 21,94% і 20,55% відповідно.

Водночас боротьба за вихід у фінал між Англією та Аргентиною обіцяє бути значно рівнішою: команди мають практично однакові шанси – 50,94% і 49,06% відповідно.

Другий півфінал відбудеться в середу, 15 липня.

Новини ЧС-2026

Нагадаємо, ФІФА дозволила нападнику збірної США Фоларіну Балогуну зіграти в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Бельгії, попри червону картку, отриману в поєдинку проти Боснії та Герцеговини. За інформацією журналіста Бена Джейкобса, з Білого дому напряму зателефонували до ФІФА з проханням переглянути це рішення. Після того як дискваліфікацію відклали, президент США Дональд Трамп подякував організації у Truth Social, написавши: "Дякую ФІФА за те, що вона вчинила правильно і виправила велику несправедливість!".

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