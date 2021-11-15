Сербська збірна у вольовому стилі обіграла команду Кріштіану Роналду.

Збірна Португалії на своєму полі сенсаційно поступилася команді Сербії з рахунком 1:2. Це був матч 10-го туру кваліфікації на чемпіонат світу-2022.

Аби посісти першу позицію португальцям потрібно було не програти сербам - нічия їх влаштовувала. Але на 90-й хвилині Александар Мітрович забив переможний м'яч, який вивів сербів на мундіаль.

Португалія - Сербія - 1:2

Голи: Ренату Санчеш, 2 - Тадіч, 33, Мітрович, 90

Португалія: Патрісіу, Канселу, Фонте, Діаш, Мендеш, Санчеш (Невіш, 84), Данілу (Андре Сілва, 90+2), Моутінью (Пальїнья, 64), Роналду, Жота (Фелікс, 84), Б. Сілва (Фернандеш 64)

Сербія: Райкович, Міленкович, Велькович (Спаїч, 65), Павлович, Живкович (Радонич, 69), Лукич, Гудель (А. Мітрович, 46), Мілінкович-Савич, Костич (Йович, 90), Тадич, Влахович

Відео огляд матчу

Турнірне положення в групі А за підсумками відбору

Серби набрали 20 очок та посіли першу сходинку в підсумковій таблиці групи А. Вони гарантували собі місце на ЧС-2022 в Катарі.

Португалія фінішувала другою з 17 очками і тепер зіграє у плей-оф (стикових матчах) весною 2022 року за право поїхати на мундіаль.

В групі А також були Ірландія і Люксембург (набрали по 9 очок) та Азербайджан (1 заліковий бал).

Автор: Артем Будрін