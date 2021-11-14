Європейська кваліфікація ЧС-2022: розклад матчів завершального туру

Українська збірна в цьому турі зіграє проти Боснії і Герцеговини.

З 14 по 16 листопада пройдуть завершальні поєдинки європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2022 в Катарі. Розклад матчів останнього туру 14 листопада Група А 21.45. Португалія - Сербія 21.45. Люксембург - Ірландія Група В 21.45. Іспанія - Швеція 21.45. Греція - Косово Група Н 16.00. Словенія - Кіпр 16.00. Хорватія - Росія 16.00. Мальта - Словаччина Група J 19.00. Північна Македонія - Ісландія 19.00. Вірменія - Німеччина 19.00. Ліхтенштейн - Румунія 15 листопада Група С 21.45. Північна Ірландія - Італія 21.45. Швейцарія - Болгарія Група F 21.45. Австрія - Молдова 21.45. Ізраїль - Фарерські острови 21.45. Шотландія - Данія Група I 21.45. Албанія - Андорра 21.45. Польща - Угорщина 21.45. Сан-Марино - Англія 16 листопада Група Е 21.45. Уельс - Бельгія 21.45. Чехія - Естонія Група G 21.45. Чорногорія - Туреччина 21.45. Гібралтар - Латвія 21.45. Нідерланди - Норвегія Група D 21.45. Фінляндія - Франція 21.45. Боснія і Герцеговина - УКРАЇНА Читайте такожВідбір ЧС-2022: які варіанти влаштують збірну України для виходу в стикові матчі Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.

Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможця груп Ліги націй (на підставі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали та фінали).

ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня.

Збірна України потрапила до групи з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном. У семи матчах українці набрали 9 очок і поки що посідають третю позицію в групі. Автор: Артем Будрін

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