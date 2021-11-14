Збірна Хорватії вдома прийме Росію / фото REUTERS

З 14 по 16 листопада пройдуть завершальні поєдинки європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2022 в Катарі. 

Розклад матчів останнього туру

14 листопада

Група А

21.45. Португалія - Сербія

21.45. Люксембург - Ірландія

Група В

21.45. Іспанія - Швеція

21.45. Греція - Косово

Група Н

16.00. Словенія - Кіпр

16.00. Хорватія - Росія

16.00. Мальта - Словаччина

Група J

19.00. Північна Македонія - Ісландія

19.00. Вірменія - Німеччина

19.00. Ліхтенштейн - Румунія

15 листопада

Група С

21.45. Північна Ірландія - Італія

21.45. Швейцарія - Болгарія

Група F

21.45. Австрія - Молдова

21.45. Ізраїль - Фарерські острови

21.45. Шотландія - Данія

Група I

21.45. Албанія - Андорра

21.45. Польща - Угорщина

21.45. Сан-Марино - Англія

16 листопада

Група Е

21.45. Уельс - Бельгія

21.45. Чехія - Естонія

Група G

21.45. Чорногорія - Туреччина

21.45. Гібралтар - Латвія 

21.45. Нідерланди - Норвегія

Група D

21.45. Фінляндія - Франція

21.45. Боснія і Герцеговина - УКРАЇНА

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Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати

  • Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.
  • Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможця груп Ліги націй (на підставі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали та фінали).
  • ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня. 
  • Збірна України потрапила до групи з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном. У семи матчах українці набрали 9 очок і поки що посідають третю позицію в групі.

Автор: Артем Будрін