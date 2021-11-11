Експерти віддали перевагу Боснії і Герцеговині.

Аналітична компанія Gracenote за допомогою комп'ютерних технологій оцінила шанси учасників групи D кваліфікації до ЧС-2022 посісти друге місце у квінтеті.

Першу позицію з величезною долею ймовірності збереже за собою Франція, яка одразу отримає путівку на чемпіонат світу до Катару. А ось за другу сходинку триває запекла боротьба, адже це дасть змогу зіграти в плей-оф відбору за вакантні путівки.

Аналітики бачать національну команду Боснії і Герцеговини найбільш вірогідним претендентом на друге місце. Шанси цієї збірної оцінюються в 42.88%. Вірогідність того, що другою в групі фінішує збірна України, оцінені в 35.33%. Фінляндія - 21.09%, Франція - 0.7%. Казахстан втратив навіть математичні шанси на другу позицію.

Раніше повідомлялося, які варіанти влаштують Україну для виходу з групи.

Положення команд у групі D: Франція - 12 очок (6 матчів), Україна - 9 (7), Фінляндія - 8 (6), Боснія і Герцеговина - 7 (6), Казахстан - 3 (7)

Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати

Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.

Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможця груп Ліги націй (на підставі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали і фінали).

Збірна України потрапила в групу з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною і Казахстаном. Шість матчів з семи українці зіграли внічию і лише одного разу перемогли - на виїзді Фінляндію.

Автор: Артем Будрін