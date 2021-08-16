В рамках 4-го туру УПЛ "Чорноморець" на виїзді обіграв "Маріуполь".
Одесити здобули вольову перемогу в результативному матчі. Для "Чорноморця" це перші 3 очки після повернення в УПЛ. У "Маріуполя" - 1 очко після чотирьох турів.
"Маріуполь" - "Чорноморець" - 2:3
Голи: Кулаков, 13, Мішнєв, 82 (з пенальті) - Михайленко, 17, Авагімян, 46, Путря, 55 (з пенальті)
"Маріуполь": Кудрик, Кащук (Вьюнник, 63), Чоботенко, Мампассі, Стасюк, Клименко (Мікіцей, 46), Очеретько (Шостак, 7), Мішнєв, Хромей (Петерман, 46), Нікітішин (Топалов, 46), Кулаков
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"Чорноморець": Кучерук, Путря, Кадірі, Дубко, Кузик, Білошевський (Вачіберадзе, 46), Михайленко (Кравченко, 73), Цитаїшвілі, Бугай (Ванат, 66), Авагімян (Брагару, 73), Ісаєнко (Тлумак, 87)
Попередження: Шостак, Мампассі, Вьюнник, Кулаков - Путря, Цитаїшвілі, Дубко, Ванат
Відеоогляд матчу
Українська Прем'єр-ліга: 4-й тур
- Поєдинки 4-го туру УПЛ проходять з 13 по 18 серпня: де і коли дивитися матчі.
Тур відкрився грою "Шахтаря" проти "Металіста 1925", в якому "гірники" здобули впевнену перемогу.
"Ворскла" і "Верес" в ще одному матчі туру сильнішого виявити не змогли.
Ще у двох матчах туру "Десна" знову перемогла, а "Зоря" втратила очки.
"Колос" у меншості пішов від поразки в матчі проти "Руху", а "Львів" та Олександрія" поділили очки.