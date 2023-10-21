Перемогу "Чорноморцю" принесли голи Шторгіна і Козика.

У суботу, 21 жовтня, в рамках 11-го туру Української Прем'єр-ліги "Чорноморець" приймав "Минай".

Гра проходила на стадіоні "Чорноморець" в Одесі і завершилася розгромною перемогою "моряків".

Рахунок був відкритий в першому таймі - на 19-й хвилині Андрій Штогрін забив з передачі Самсона Ієде. На 68-й хвилині зустрічі Штогрін оформив дубль і подвоїв перевагу одеситів. Асистував йому Зігі Бадібанга.

Крапку в грі поставив Орест Кузик, який забив третій м'яч "Чорноморця" на 81-й хвилині гри.

"Чорноморець" - "Минай" - 3:0

Голи: Штогрін, 19, 68, Кузик, 81

"Чорноморець": Варакута, Брагару (Гучек 90+2), Єрмаков, Салюк, Путря, Шпорн, Васільєв, Кузик (Авагімян 84), Штогрін (Дада 88), Бадібанга (Вакула 88), Іеде (Хадіда 87)

"Минай": Бандура, Булеза (Дмитрук 39), Немчанінов, Мельник, Солдат, Рогозинський (Гечев 54), Вітенчук, Ралюченко (Кораблін 66), Вишневський (Голуб 67), Твердохліб (Одарюк 66), Гунічев

Попередження: Шаран 39, Мельник 72

Огляд матчу:

Перемога в цій грі дозволила "Чорноморцю" піднятися на третє місце в турнірній таблиці УПЛ. В активі "моряків" 19 набраних очок. "Минай" з 4 балами йде на останньому місці.

У наступному турі чемпіонату України "Чорноморець" зіграє проти "Шахтаря", а "Минай" зустрінеться з "Вересом".

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