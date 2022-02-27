Євген Левченко закликає російських спортсменів не мовчати, а висловлюватися проти війни.

Колишній гравець збірної України Євген Левченко знову висловився про повномасштабне вторгненні військ РФ в Україну.

Український екс-футболіст звернувся до спортсменів з Росії, які продовжують мовчати і не зробили жодної заяви про війну.

"Війна. Де всі російські спортсмени, які нас називали братами? Чому, зараз, коли ваше керівництво нас вбиває ви мовчите? Скільки російських футболістів висловилося проти війни? Або спорт знову поза політикою?",- написав Левченко в Twitter.

Додамо, що лише одиниці з російських футболістів виступили проти військової агресії РФ і закликали до миру.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого, о 5:00 збройні Сили РФ почали інтенсивні обстріли підрозділів ЗСУ на сході України, завдали ракетно-бомбових ударів по аеродромах у Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об'єктах Збройних сил України. Водночас агресор почав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону.

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