Збірна Північної Ірландії змогла зупинити команду Роберто Манчіні.

Збірна Італії у завершальному для себе матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2022 неочікувано втратила першу позицію у своїй групі.

Чемпіони Європи мали просто перемогти Північну Ірландію, але гра завершилася з рахунком 0:0. В паралельному поєдинку Швейцарія розгромила Болгарію (4:0) та фінішувала на першому місці.

Північна Ірландія - Італія - 0:0

Північна Ірландія: Пікок-Фаррелл, Льюїс, Еванс Д., Фленеган, Каткарт, Девіс, Вайт (Вашингтон, 72), Севілл (Еванс К., 72), Маккан, Даллас, Мадженіс

Італія: Доннарумма, Емерсон (Скамакка, 80), Ачербі, Бонуччі, Ді Лоренцо, Барелла (Белотті, 64), Жоржиньо (Локателлі, 68), Тоналі (Крістанте, 46), Берарді, Інсіньє, К'єза

Відео огляд матчу

Турнірне положення в групі С за підсумками відбору

Швейцарці набрали 18 очок та посіли першу сходинку в підсумковій таблиці групи С. Вони гарантували собі місце на ЧС-2022 в Катарі.

Італія фінішувала другою з 16 очками і тепер зіграє у плей-оф (стикових матчах) весною 2022 року за право поїхати на мундіаль.

В групі С також були Північна Ірландія (9 очок), Болгарія (8 очок) та Литва (три залікові бали).

Автор: Артем Будрін