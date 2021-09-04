Юрій Вірт вважає, що Україні буде не вистачати Олександра Зінченка, але нашій збірній потрібно взяти приклад з Боснії і Герцеговини.

Екс-воротар збірної України, головний тренер "Вереса" Юрій Вірт поділився своєю думкою про майбутній матч кваліфікації ЧС-2022 між українцями і французами.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Франція.

Вірта цитує meta-ratings.com.ua.

"Наших хлопців не треба буде особливо налаштовувати на матч з французами. Всі відмінно усвідомлюють його значення, щоб кинути виклик чемпіонам світу, потрібно буде продемонструвати свої найкращі якості", - вважає Вірт.

На думку фахівця, збірній України буде не вистачати дискваліфікованого Олександра Зінченка:

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"Звичайно, буде не вистачати в середній зоні дискваліфікованого Олександра Зінченка. Адже потрібно буде не тільки відбирати м'яч, але і притримати його, зробити гостру передачу. І тут Зінченко, який на "ти" з м'ячем, був би дуже потрібен, а так за його відсутності доведеться шукати інші варіанти переходу від захисту в наступ".

Також екс-воротар висловив сподівання, що голкіпер Андрій П'ятов зможе стати героєм матчу:

"Згоден, Андрій П'ятов з казахами не виручив, але, думаю, що з французами гратиме саме він. Все ж, досвід "гірника" дасть про себе знати при виборі. Подивимося, як воно буде ввечері, якщо П'ятов таки займе місце в рамці, то побажаю йому реабілітуватися і стати героєм поєдинку. Ціна помилки буде надзвичайно висока".

"Я не буду оригінальний, звичайно, французи - фаворити, проте нашим потрібно брати приклад зі збірною Боснії і Герцеговини, яка в попередньому турі зіграла на рівних з чемпіонами світу. Чим ми гірші?", - підсумував Вірт.

Україна - Франція: перед матчем

1 вересня Україна не змогла обіграти Казахстан, а Франція зіграла внічию з Боснією і Герцеговиною (1:1).

Положення в групі D перед матчем наступне: Франція - 8 очок (4 матчі), Україна - 4 (4), Фінляндія - 2 (2), Боснія і Герцеговина - 2 (3), Казахстан - 2 (3).

Один проти одного Україна і Франція раніше грали 11 разів. "Жовто-сині" перемогли в одному матчі при чотирьох нічиїх і шести поразках.

Протистояння двох команд розсудить скандальний рефері.

Збірна України зазнала ще одну кадрову втрату перед відповідальним матчем з чемпіонами світу. Французи також не зможуть розраховувати на ряд гравців.

Автор: Антон Дудар