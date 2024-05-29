Після 7-річної перерви найкращим бомбардиром чемпіонату України всьоме в історії став футболіст київського "Динамо". 22-річний форвард Владислав Ванат. у сезоні 2023/24 у 27 проведених поєдинках 14 разів "розписався" у воротах суперників киян, пише Sport.ua.
Зазначається, що 12 голів Ванат забив з гри, 2 - з пенальті. При цьому нападник забив по 7 м'ячів в осінній і весняній частинах чемпіонату, з них 8 - у домашніх матчах, 6 - у гостьових, 10 - у перших таймах і 4 - у других. Двічі Владислав відзначався дублями - в матчах проти "Миная" та "Металіста 1925".
Також видання відзначає, що результат Ваната виявився одним із найгірших серед найкращих бомбардирів Чемпіонату України.
"Менше м'ячів за сезон забивали тільки Юрій Гудименко – 12 у ЧУ-1992, Сергій Шищенко – 12 у ЧУ-2001/02 та Олександр Гладкий – 13 у ЧУ-2006/07. Водночас Владислав виявився одним із наймолодших голеадорів №1 в історії УПЛ. У більш юному віці вигравали бомбардирські перегони лише Олександр Гладкий та Максим Шацьких", - повідомляє ЗМІ.
Як відомо, чемпіоном України за підсумками сезону 2023/24 став донецький "Шахтар". "Срібло" здобуло київське "Динамо", третім фінішував криворізький "Кривбас". Водночас місце у прем'єр-лізі втратили "Минай" та "Металіст 1925". У свою чергу рівненський "Верес" буде змушений поборотися за місце в еліті українського футболу у стиковому протистоянні з "Епіцентром" із Кам'янця-Подільського, а столична "Оболонь" - з іншою київською командою "Лівий берег".
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Українець Артем Довбик став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії. 26-річний форвард проводив перший сезон в іспанській Ла-Лізі. У складі каталонської "Жирони" Довбик забив 24 голи за сезон та випередив основного конкурента, норвежця Александер Серлота з "Вільярреала", на один забитий м'яч.
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