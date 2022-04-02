Крістіан Еріксен забив дебютний гол за "Брентфорд".

У 31-му турі Англійської прем'єр-ліги "Челсі" приймав вдома "Брентфорд". Всі голи були забиті в другому таймі.

Команда Томаса Тухеля забила першою, але "Брентфорд" несподівано відповів чотирма м'ячами. Другий гол "джмелів" забив Крістіан Еріксен, який після повернення вже забивав двічі за збірну Данії. Для нього це дебютний гол за "Брентфорд".

"Челсі" - "Брентфорд" - 1:4

Голи: Рюдігер (48) – Янельт (50, 60), Еріксен (54), Вісса (87)

"Челсі": Менді – Аспілікуета, Сілва, Рюдігер, Алонсо (Джеймс, 55) – Маунт, Лофтус-Чік, Канте (Лукаку, 65) – Зієш, Хавертц, Вернер (Ковачич, 64)

"Брентфорд": Райя – Роерслев, Айєр, Янссон, Піннок, Генрі (Каньос, 88) – Еріксен, Нергор, Янельт (Йєнсен, 82) – Мбеумо (Вісса, 85), Тоуні

Нагадаємо, що 6 квітня о 22:00 в Лондоні "Челсі" прийматиме мадридський "Реал" в рамках першого матчу чвертьфіналів Ліги чемпіонів.

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